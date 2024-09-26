Глава ла лиги Тебас заявил, что тюремный срок для фаната «Мальорки» поможет искоренить расизм
Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение суда об уголовном тюремном заключении сроком на один год для болельщика «Мальорки», оскорблявшего на почве расизма нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 20-го тура чемпионата Испании сезона-2022/23.
«Это результат работы, которую мы проводим последние несколько лет, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим [делать эту работу]. На стадионе не будет расистских скандирований или выкриков, оставленных без уголовной ответственности», — написал Тебас в соцсетях.
Винисиус регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны фанатов других клубов. В сентябре футболист заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|23-5
|21
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
4
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
5
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
6
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
7
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Алавес
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
11
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|
12
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
14
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|7-11
|7
|
15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|
18
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
19
|Хетафе
|7
|0
|4
|3
|3-6
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|- : -
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|- : -
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|4
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1