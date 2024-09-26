Глава ла лиги Тебас заявил, что тюремный срок для фаната «Мальорки» поможет искоренить расизм

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение суда об уголовном тюремном заключении сроком на один год для болельщика «Мальорки», оскорблявшего на почве расизма нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 20-го тура чемпионата Испании сезона-2022/23.

«Это результат работы, которую мы проводим последние несколько лет, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим [делать эту работу]. На стадионе не будет расистских скандирований или выкриков, оставленных без уголовной ответственности», — написал Тебас в соцсетях.

Винисиус регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны фанатов других клубов. В сентябре футболист заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.