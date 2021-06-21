Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался о контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

«Барселона» уже превысила свой потолок зарплат. Я надеюсь, они удержат Месси, но для этого им придется урезать расходы. Менять правила только из-за них мы не будем. Для того, чтобы удержать Месси, клубу придется сократить зарплаты другим игрокам или попробовать продать кого-то из них.

Клуб пытается сократить зарплатную ведомость. «Реал» уже сделал большой шаг в этом направлении, их расходы стали меньше», — приводит слова Тебаса BBC Sport.

Действующий контракт Месси истекает 30 июня. 20 июня появилась информация, что он согласовал детали нового соглашения, которое будет рассчитано до 2023 года.

В сезоне-2020/21 33-летний аргентинец провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач.