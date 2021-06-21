Глава ла лиги — о Месси: «Надеюсь, что «Барселона» удержит его, но им придется урезать расходы»
Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался о контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».
«Барселона» уже превысила свой потолок зарплат. Я надеюсь, они удержат Месси, но для этого им придется урезать расходы. Менять правила только из-за них мы не будем. Для того, чтобы удержать Месси, клубу придется сократить зарплаты другим игрокам или попробовать продать кого-то из них.
Клуб пытается сократить зарплатную ведомость. «Реал» уже сделал большой шаг в этом направлении, их расходы стали меньше», — приводит слова Тебаса BBC Sport.
Действующий контракт Месси истекает 30 июня. 20 июня появилась информация, что он согласовал детали нового соглашения, которое будет рассчитано до 2023 года.
В сезоне-2020/21 33-летний аргентинец провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/57503359?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60d07e207700c04e4db48235%26Barcelona%20not%20allowed%20to%20bend%20rules%20to%20keep%20Mess
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