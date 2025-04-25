Глава ла лиги Тебас раскритиковал «Реал» после скандала с судьями: «Это не футбол, это управление властью»

Глава ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Реал», который грозил бойкотировать финал Кубка Испании из-за назначения арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на решающий матч турнира.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб отменил пресс-конференцию и решил не посещать другие официальные мероприятия в знак протеста против ситуации с судьями. «Сливочные» посчитали неприемлемыми заявления арбитров, сделанные на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании, и потребовали отстранить бригаду Бенгоэчеа от работы на матче, однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не удовлетворила их просьбу.

«Это не футбол, это управление властью. Ему не нравится Тебас, потому что он не делает то, что он хочет. Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они говорят не то, что он хочет. Они не хотят прогресса в реформе судейства, потому что это не то, чего он хочет. И теперь, после заявлений арбитров, уставших от постоянных нападок со стороны клубного телевидения «Реала», он отвечает так, как умеет. Какая тонкая кожа. Он не протестует, он давит. Он не жалуется, он угрожает. Он не хочет улучшать футбол, он хочет свой футбол. Самое серьезное, что многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему», — написал Тебас в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что Королевская испанская футбольная федерация все же планирует заменить судей финала Кубка Испании. В решающем матче турнира «Реал» сыграет против «Барселоны». Игра должна пройти в субботу, 26 апреля, и начаться в 23.00 по московскому времени.