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25 апреля, 23:15

Глава ла лиги Тебас раскритиковал «Реал» после скандала с судьями: «Это не футбол, это управление властью»

Алина Савинова
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Глава ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Реал», который грозил бойкотировать финал Кубка Испании из-за назначения арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на решающий матч турнира.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб отменил пресс-конференцию и решил не посещать другие официальные мероприятия в знак протеста против ситуации с судьями. «Сливочные» посчитали неприемлемыми заявления арбитров, сделанные на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании, и потребовали отстранить бригаду Бенгоэчеа от работы на матче, однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не удовлетворила их просьбу.

«Это не футбол, это управление властью. Ему не нравится Тебас, потому что он не делает то, что он хочет. Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они говорят не то, что он хочет. Они не хотят прогресса в реформе судейства, потому что это не то, чего он хочет. И теперь, после заявлений арбитров, уставших от постоянных нападок со стороны клубного телевидения «Реала», он отвечает так, как умеет. Какая тонкая кожа. Он не протестует, он давит. Он не жалуется, он угрожает. Он не хочет улучшать футбол, он хочет свой футбол. Самое серьезное, что многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему», — написал Тебас в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что Королевская испанская футбольная федерация все же планирует заменить судей финала Кубка Испании. В решающем матче турнира «Реал» сыграет против «Барселоны». Игра должна пройти в субботу, 26 апреля, и начаться в 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Реал
Хавьер Тебас
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«Барселона» — «Реал»: трансляция финала Кубка Испании начнется в 23.00 мск 26 апреля

«Реал» заявил, что не рассматривал возможность бойкота финала Кубка Испании против «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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36 тур
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38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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