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Сегодня, 12:15

Тебас хочет видеть Мбаппе в «Реале»: «Только они могут позволить себе подписать его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава ла лиги Хавьер Тебас хочет видеть нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть Мбаппе в чемпионате Испании. Единственная команда, которая может позволить себе его подписать, — это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге», — приводит слова Тебаса AS.

Мбаппе мог перейти в «Реал» летом прошлого года, но в итоге принял решение продлить контракт с парижским клубом до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард сожалеет о своем решении и хочет перейти в мадридский клуб.

Источник: AS
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 25 14 6 5 39-19 48
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 25 8 6 11 38-39 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 - : -
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 - : -
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 - : -
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
 - : -
19.03 18:15
Р. Сосьедад – Эльче
 - : -
19.03 20:30
Хетафе – Севилья
 - : -
19.03 23:00
Барселона – Реал
 - : -
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Эспаньол

 12
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Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
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Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
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Атлетико

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