Тебас хочет видеть Мбаппе в «Реале»: «Только они могут позволить себе подписать его»

Глава ла лиги Хавьер Тебас хочет видеть нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть Мбаппе в чемпионате Испании. Единственная команда, которая может позволить себе его подписать, — это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге», — приводит слова Тебаса AS.

Мбаппе мог перейти в «Реал» летом прошлого года, но в итоге принял решение продлить контракт с парижским клубом до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард сожалеет о своем решении и хочет перейти в мадридский клуб.