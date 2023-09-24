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Гладилин считает, что Захарян еще не до конца адаптировался в Испании

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян еще покажет себя в новой команде.

«Переживать не стоит. Арсен в команде, попадает в основную обойму, выходит на замену. Там большая конкуренция, она намного выше, чем в «Динамо», где он всегда был в стартовом составе. Ему сейчас надо проявить характер, волю. Многие наши футболисты через это проходили, когда в Испании играли — там большая конкуренция и надо проявлять себя, чтобы заработать место в стартовом составе. Сейчас ему надо проявить характер и мобилизовать все свои ресурсы, чтобы заиграть», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге. Домашнюю игру с «Хетафе» в 6-м туре чемпионата Испании россиянин пропустил из-за болезни.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/24/21354361.shtml
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Масалитин считает, что Захарян рискует покинуть «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
7
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
8
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
9
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
10
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
11
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
12
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 4 : 3
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
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Атлетико – Реал
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Хетафе

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Барселона

 3
И К Ж
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Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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Барселона

 4 1 1
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