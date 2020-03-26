Гильерме: «Смолов молодец, не каждый может выйти из зоны комфорта»

Вратарь «Локомотива» Гильерме поддержал решение форварда клуба Федора Смолова попробовать свои силы в Испании. Нападающий перешел на правах аренды в «Сельту» зимой этого года. До прерывания чемпионата Испании Смолов успел провести четыре игры за клуб из Виго и отметиться голом в ворота «Реала».

— Смолов хотел себя проверить — считаю, он молодец, потому что не каждый может так выйти из зоны комфорта, — сказал Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава».