«Райо Вальекано» по пенальти обыграл «Гихуэло» в Кубке Испании
2 декабря, 23:49
В матче 1/64 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» прошел «Гихуэло».
В составе хозяев отличился Тоти. У гостей забил Мигель Анхель Посо. На 79-й минуте после удаления Кевина Родригеса «Райо» остался в меньшинстве. В серии пенальти точнее были гости — 4:3. Следующий соперник мадридского клуба станет известен после жеребьевки.
Кубок Испании
1/64 финала
«Гихуэло» — «Райо Вальекано» — 1:1 (1:1, 0:0). Пенальти — 3:4
Голы: Тоти, 91- Посо — 5.
Удаление: Родригес («Райо Вальекано»), 79
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