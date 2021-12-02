«Райо Вальекано» по пенальти обыграл «Гихуэло» в Кубке Испании

В матче 1/64 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» прошел «Гихуэло».

В составе хозяев отличился Тоти. У гостей забил Мигель Анхель Посо. На 79-й минуте после удаления Кевина Родригеса «Райо» остался в меньшинстве. В серии пенальти точнее были гости — 4:3. Следующий соперник мадридского клуба станет известен после жеребьевки.

Кубок Испании

1/64 финала

«Гихуэло» — «Райо Вальекано» — 1:1 (1:1, 0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Тоти, 91- Посо — 5.

Удаление: Родригес («Райо Вальекано»), 79