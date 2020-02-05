Геннадий Орлов: «Смолов поехал, потому что у него ничего не получилось в «Локомотиве»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту». Он будет выступать за испанскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

— Так мы еще посмотрим, что из этого выйдет, — отметил Орлов. — Рискнул? Хм. Он поехал, потому что у него ничего не получалось в «Локомотиве»! Он отправился в Испанию не будучи основным игроком сборной России. Все сейчас говорят: «Федор — молодец»? Ну вот и поглядим, поможет ли он «Сельте» остаться в высшем дивизионе. Рано делать выводы. Рискнул? А что дальше? Давайте оценивать по результату.

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