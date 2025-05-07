Представитель Захаряна: «Есть вероятность, что Арсен еще сыграет в этом сезоне»
Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.
«Есть вероятность, что он сыграет в этом сезоне. Посмотрим, как все будет дальше развиваться. Он тренируется. Вроде все хорошо. Будет все зависеть от его функциональной подготовки и решения тренера, поверит он в Арсена или нет», — сказал Голубин «СЭ».
23 февраля 21-летний хавбек получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0).
В этом сезоне Захарян провел 4 игры во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
Новости