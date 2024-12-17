Представитель Захаряна: «Руководство «Реал Сосьедад» верит в Арсена, до сих пор тепло отзывается»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отношении руководства клуба к игроку.

«Руководство до сих пор тепло отзывается об Арсене. А как иначе? Он их футболист, у него большой и долгий контракт. Клуб в него верит», — сказал Голубин «СЭ».

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.