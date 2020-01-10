Генменеджер катарского «Аль-Садда» Турки Аль-Али прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к главному тренеру Хави. СМИ сообщили, что бывший капитан каталонцев может возглавить «Барсу» после ухода Эрнесто Вальверде.

— Уход Хави в «Барселону» — это нормально и ожидаемо, — цитирует FCBarcelonaFI Аль-Али. — Он окажется в своем клубе, это его дом, и он вернется сюда в будущем. Но на сегодня Хави — тренер «Аль-Садда».

Хави и его команда сосредоточены на завтрашней игре с «Аль-Райяном». Мы знаем, что клуб уровня «Барселоны» свяжется с нами по официальным каналам, чтобы обсудить эти вопросы.