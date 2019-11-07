Генеральный директор «Валенсии» покинул клуб
14:38
Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани покинул занимаемую должность, сообщается на официальном сайте клуба.
В заявлении представители «Валенсии» публично выразили свою благодарность Алемани в знак признания его огромной самоотверженности, усилий и достижений на протяжении всего времени его работы в компании, а также пожелали ему удачи в профессиональной карьере.
Как сообщали ранее испанские СМИ, его уход произошел из-за того, что Алемани не нашел общего языка с владельцем клуба Питером Лимом. При Алемани клуб дважды подряд финишировала в топ-4 ла лиги.
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...