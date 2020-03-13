Гендиректор «Леганеса» заболел коронавирусом

Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега сдал положительный результат на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Люди, которые были в прямом контакте с Ортегой, были помещены в карантин.

Первая команда и тренерский штаб не поддерживали прямой контакт с гендиректором, однако все действия были приостановлены. Первая команда не будет тренироваться, пока не получит подтверждение, что ни один игрок или сотрудник не инфицирован.

Ортега выписан из больницы и находится в хорошем состоянии. Он будет помещен на домашний карантин.