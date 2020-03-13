Гендиректор «Леганеса» заболел коронавирусом
12:30
Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега сдал положительный результат на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
Люди, которые были в прямом контакте с Ортегой, были помещены в карантин.
Первая команда и тренерский штаб не поддерживали прямой контакт с гендиректором, однако все действия были приостановлены. Первая команда не будет тренироваться, пока не получит подтверждение, что ни один игрок или сотрудник не инфицирован.
Ортега выписан из больницы и находится в хорошем состоянии. Он будет помещен на домашний карантин.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020