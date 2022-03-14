Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:26

Гендиректор ла лиги назвал условие, при котором «Барселона» сможет летом подписать нового футболиста

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ли лиги Хавьер Гомес поделился мнением о финансовом положении «Барселоны».

«Чтобы подписывать игроков, «Барселоне» нужно сократить расходы или увеличить сумму поступлений. Иного пути нет. Команда тратит больше, чем может заработать, поэтому лимит расходов у нее отрицательный. Пока она сможет расходовать средства по схеме «1:4», то есть из 10 полученных миллионов потратить разрешено 2,5 миллиона.

Сейчас единственный для «Барселоны» способ подписать нового футболиста — это сэкономить на зарплатах нынешних игроков, и так будет до тех пор, пока она не сможет зарабатывать достаточно средств", — приводит слова Гомеса ESPN.

Сегодня стало известно, что «Барселона» стала единственным клубом с отрицательным потолком зарплат в высшей испанской лиге — минус 144,35 миллиона евро.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4616487/laliga-warn-barcelona-cut-costsincrease-income-to-sign-erling-haaland?device=featurephone
Футбол
ФК Барселона
1
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Наш легендарный паралимпиец помог сборной Китая выиграть Игры-2022. Прорыв Романа Петушкова
«Рубин» — «Ростов»: Кварацхелия забил со штрафного
«Рубин» — «Ростов»: Карпин определился с составом на первый матч после возвращения в клуб
Заместитель председателя НОК Норвегии покинул пост в знак поддержки российских спортсменов
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Севилья» претендует на защитника «Лиона»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 4 : 0
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости