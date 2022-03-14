Гендиректор ла лиги назвал условие, при котором «Барселона» сможет летом подписать нового футболиста

Генеральный директор ли лиги Хавьер Гомес поделился мнением о финансовом положении «Барселоны».

«Чтобы подписывать игроков, «Барселоне» нужно сократить расходы или увеличить сумму поступлений. Иного пути нет. Команда тратит больше, чем может заработать, поэтому лимит расходов у нее отрицательный. Пока она сможет расходовать средства по схеме «1:4», то есть из 10 полученных миллионов потратить разрешено 2,5 миллиона.

Сейчас единственный для «Барселоны» способ подписать нового футболиста — это сэкономить на зарплатах нынешних игроков, и так будет до тех пор, пока она не сможет зарабатывать достаточно средств", — приводит слова Гомеса ESPN.

Сегодня стало известно, что «Барселона» стала единственным клубом с отрицательным потолком зарплат в высшей испанской лиге — минус 144,35 миллиона евро.