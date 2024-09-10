Пивоваров: «За Захаряном слежу и переживаю. Хотел бы, чтобы он себя реализовал максимально»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» выразил поддержку российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила о том, что футболист восстановится от повреждения до конца октября.

— Арсен взял в «Реал Сосьедад» номер, под которым раньше играл Валерий Карпин. Говорит ли это о том, что на него рассчитывают как на игрока основы?

— За Арсеном слежу и в хорошем смысле переживаю. Хотел бы, чтобы он себя реализовал максимально. Он парень по-спортивному злой, талантливый. Очень рассчитываю, что все получится. Самое главное — ему в испанском клубе доверяют. И его задача сейчас — полностью воспользоваться своим шансом", — сказал Пивоваров «СЭ».

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи