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Пивоваров: «За Захаряном слежу и переживаю. Хотел бы, чтобы он себя реализовал максимально»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» выразил поддержку российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила о том, что футболист восстановится от повреждения до конца октября.

— Арсен взял в «Реал Сосьедад» номер, под которым раньше играл Валерий Карпин. Говорит ли это о том, что на него рассчитывают как на игрока основы?

— За Арсеном слежу и в хорошем смысле переживаю. Хотел бы, чтобы он себя реализовал максимально. Он парень по-спортивному злой, талантливый. Очень рассчитываю, что все получится. Самое главное — ему в испанском клубе доверяют. И его задача сейчас — полностью воспользоваться своим шансом", — сказал Пивоваров «СЭ».

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи

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 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
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 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
8
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
9
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
10
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
11
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
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14
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
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 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
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