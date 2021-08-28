Гедеш прокомментировал победу «Валенсии» над «Алавесом»

Форвард «Валенсии» Гонсалу Гедеш подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:0).

«Это была отличная игра. Мы сделали именно то, о чем нас просил тренер. Мы отправляемся домой очень счастливые, потому что нам понравилась игра. Все сложилось хорошо. Эти три очка очень важны, потому что мы уходим на паузу сборных на хороших позициях в турнирной таблице. Это самое главное», — приводит слова Гедеша официальный сайт клуба.

«Валенсия» вышла на первое место в турнирной таблице, имея 7 очков. «Алавес» занимает последнюю строчку, так как проиграл все три встречи.