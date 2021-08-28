Гедеш прокомментировал победу «Валенсии» над «Алавесом»
Форвард «Валенсии» Гонсалу Гедеш подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:0).
«Это была отличная игра. Мы сделали именно то, о чем нас просил тренер. Мы отправляемся домой очень счастливые, потому что нам понравилась игра. Все сложилось хорошо. Эти три очка очень важны, потому что мы уходим на паузу сборных на хороших позициях в турнирной таблице. Это самое главное», — приводит слова Гедеша официальный сайт клуба.
«Валенсия» вышла на первое место в турнирной таблице, имея 7 очков. «Алавес» занимает последнюю строчку, так как проиграл все три встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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