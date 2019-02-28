"Где Роналду?" Болельщики "Барселоны" скандировали имя экс-форварда "Реала" после победы в полуфинале Кубка Испании

Болельщики "Барселоны" скандировали имя экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании (3:0) в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", информирует Marca. Напомним, что первом матче была зафиксирована ничья – 1:1 на "Камп Ноу".

По данным издания, фанаты каталонского клуба выкрикивали "Где Роналду", намекая на отсутствие голов "Реала" в этой игре. Болельщики мадридского клуба ответили свистом.

Напомним, что "Реал" потерпел пятое крупное поражение в сезоне. Ранее мадридцы проиграли ЦСКА в рамках группового турнира Лиги чемпионов (0:3), а такэе "Эйбару" (0:3), "Барселоне" (1:5) и "Севилье" (0:3) в чемпионате Испании. Последний раз подобная серия у клуба произошла в сезоне-1995/1996.

Напомним, что "Реал" не выигрывал у "Барселоны" в последних пяти матчах в рамках Кубка Испании (3 ничьи и 2 поражения). Последний раз мадридская команда выигрывала у каталонской в сезоне-1996/97 – в четвертьфинале национального кубка (2:0).