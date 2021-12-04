Гайч пяткой забил первый гол за «Уэску». Видео
«Уэска» переиграла «Вальядолид» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Первый гол в этой встрече забил нападающий Адольфо Гайч, арендованный «Уэской» у ЦСКА.
На 12-й минуте встречи 22-летний аргентинец принял мяч на линии вратарской и пяткой пробил по воротам. Этот гол стал для него первым за испанскую команду.
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