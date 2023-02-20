Гави рассказал о настрое «Барселоны» на будущие матчи

Полузащитник «Барселоны» Гави отреагировал на победный матч команды в 22-м туре ла лиги против «Кадиса» (2:0).

«Отлично сыграли, важно было победить, чтобы остаться в тонусе. Важно продолжать в том же духе, сейчас надо сфокусироваться на следующей игре», — заявил Гави в интервью пресс-службе «Барселоны».

После этого матча «Барселона» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Реал» на 8 очков. «Кадис» с 22 очками — на 17-й строчке.