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Гави рассказал, что с самого детства мечтал играть за «Барселону»

23 декабря, 23:39
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Полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от выступления за команду.

«Всегда был болельщиком «Барселоны», с самого детства. Мне было ясно, что я хочу быть именно там. Сыграть на «Камп Ноу» было моей мечтой. И я воплотил ее в жизнь.

Первые несколько месяцев мне было очень трудно, но постепенно стал адаптироваться. В итоге все сложилось хорошо», — приводит слова Гави Diario Sport.

23 декабря стало известно, что 17-летний испанец в ближайшее время продлит контракт с клубом. Его нынешний контракт истекает в конце июня 2023 года.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за команду в ла лиге, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/gavi-tenia-sueno-jugar-barca-13024225

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Екатерина Савостина все материалы автора

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