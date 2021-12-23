Гави рассказал, что с самого детства мечтал играть за «Барселону»
23 декабря, 23:39
Полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от выступления за команду.
«Всегда был болельщиком «Барселоны», с самого детства. Мне было ясно, что я хочу быть именно там. Сыграть на «Камп Ноу» было моей мечтой. И я воплотил ее в жизнь.
Первые несколько месяцев мне было очень трудно, но постепенно стал адаптироваться. В итоге все сложилось хорошо», — приводит слова Гави Diario Sport.
23 декабря стало известно, что 17-летний испанец в ближайшее время продлит контракт с клубом. Его нынешний контракт истекает в конце июня 2023 года.
В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за команду в ла лиге, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/gavi-tenia-sueno-jugar-barca-13024225
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