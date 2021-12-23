Гави рассказал, что с самого детства мечтал играть за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от выступления за команду.

«Всегда был болельщиком «Барселоны», с самого детства. Мне было ясно, что я хочу быть именно там. Сыграть на «Камп Ноу» было моей мечтой. И я воплотил ее в жизнь.

Первые несколько месяцев мне было очень трудно, но постепенно стал адаптироваться. В итоге все сложилось хорошо», — приводит слова Гави Diario Sport.

23 декабря стало известно, что 17-летний испанец в ближайшее время продлит контракт с клубом. Его нынешний контракт истекает в конце июня 2023 года.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за команду в ла лиге, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.