Гави может пропустить около двух месяцев
Полузащитник «Барселоны» Гави может пропустить до шести недель из-за полученной травмы, сообщило издание Marca.
По информации источника, 21-летний испанец испытывает проблемы с правым коленом. Однако это не рецедив разрыва крестообразной связки, полученного в 2023 году. Игроку предстоит консервативное лечение, а на следующей неделе он пройдет дополнительное медицинское обследование для более точной оценки состояния.
В этом сезоне Гави сыграл в 2 матчах и отметился одной голевой передачей. Затем он пропустил игру против «Райо Вальекано» и матчи сборной Испании в отборочном турнире чемпионата мира-2026.
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12
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13
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|0
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|0
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|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
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|0
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|0
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19
|Депортиво
|0
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|16.08
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|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
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|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
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|- : -
|16.08
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|Валенсия – Бетис
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