Гави может пропустить около двух месяцев

Полузащитник «Барселоны» Гави может пропустить до шести недель из-за полученной травмы, сообщило издание Marca.

По информации источника, 21-летний испанец испытывает проблемы с правым коленом. Однако это не рецедив разрыва крестообразной связки, полученного в 2023 году. Игроку предстоит консервативное лечение, а на следующей неделе он пройдет дополнительное медицинское обследование для более точной оценки состояния.

В этом сезоне Гави сыграл в 2 матчах и отметился одной голевой передачей. Затем он пропустил игру против «Райо Вальекано» и матчи сборной Испании в отборочном турнире чемпионата мира-2026.