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Сегодня, 19:03

Гави может летом бесплатно покинуть «Барселону»

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«Барселона» рискует бесплатно упустить полузащитника клуба Гави, сообщает The Athletic.

Ранее суд отклонил апелляцию «Барселоны» на регистрацию контракта Гави и утвердил решение о присвоении 18-летнему полузащитнику статуса игрока молодежной команды. По информации источника, после это в силу вступил пункт в контракте Гави, позволяющий ему бесплатно покинуть каталонцев летом.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

В январе ла лига сообщила «Барселоне», что футболиста нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а ла лига подала апелляцию. В марте суд отменил регистрацию контракта Гави.

Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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Суд отклонил апелляцию «Барселоны» по поводу регистрации контракта Гави

«Севилья» объявила о назначении Мендилибара новым главным тренером клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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Мальорка – Осасуна
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1.04 15:00
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Кадис – Севилья
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1.04 22:00
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