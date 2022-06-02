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Сегодня, 10:48

Гаттузо в ближайшее время возглавит «Валенсию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет новым главным тренером «Валенсии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали контракта, после чего испанский клуб выступит с официальным заявлением о назначении 44-летнего итальянца.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.

«Валенсия» в сезоне-2021/22 заняла девятое место в чемпионате Испании с 48 очками в 38 матчах.

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Валенсия
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
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Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Эспаньол

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Винисиус Жуниор

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Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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