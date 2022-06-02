Гаттузо в ближайшее время возглавит «Валенсию»

Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет новым главным тренером «Валенсии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали контракта, после чего испанский клуб выступит с официальным заявлением о назначении 44-летнего итальянца.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.

«Валенсия» в сезоне-2021/22 заняла девятое место в чемпионате Испании с 48 очками в 38 матчах.