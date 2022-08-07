Гаттузо сообщил, что Гедеш перейдет в клуб АПЛ

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о будущем форварда Гонсалу Гедеша.

«В руководстве клуба мне сказали, что они получили огромное предложение по Гедешу от клуба премьер-лиги», — приводит слова Гаттузо журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.