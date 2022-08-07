Гаттузо сообщил, что Гедеш перейдет в клуб АПЛ
Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о будущем форварда Гонсалу Гедеша.
«В руководстве клуба мне сказали, что они получили огромное предложение по Гедешу от клуба премьер-лиги», — приводит слова Гаттузо журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.
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14
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|0
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15
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
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|0
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17
|Кадис
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|22:30
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Бетис – Эльче
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