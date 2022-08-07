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Сегодня, 00:44

Гаттузо сообщил, что Гедеш перейдет в клуб АПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о будущем форварда Гонсалу Гедеша.

«В руководстве клуба мне сказали, что они получили огромное предложение по Гедешу от клуба премьер-лиги», — приводит слова Гаттузо журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
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