Гаттузо: «Для меня Анчелотти — лучший тренер в мире. Он до сих пор может найти общий язык с любым игроком»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо назвал Карло Анчелотти лучшим тренером в мире.

«Когда я только начинал работать тренером, я позвонил Карло и спросил его: «Как ты это делаешь?». Для меня Анчелотти — лучший специалист в мире. Наверное, с момента, когда он пришел в профессию, сменилось уже 3-4 поколения футболистов, а у Карло до сих пор есть ключ к разуму любого игрока. То, что он всегда был способен найти общий язык с любым, потрясает», — сказал в интервью AS Гаттузо.

Гаттузо выступал под руководством Анчелотти за «Милан» в период с 2001 по 2009 год.