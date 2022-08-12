Гаттузо — о трансферах «Барселоны»: «Бесполезно покупать того, кого вы не можете себе позволить»
Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о подготовке к новому сезону.
«Мы взяли Кастильехо, Лино и Нико из «Барселоны». Клуб покинул Гедеш, и мы надеемся заменить его, но здесь есть четкие рамки в экономическом плане. «Барса» скоро начнет сезон и еще не зарегистрировала нескольких игроков. Бесполезно покупать того, кого вы не можете себе позволить. В экономическом плане мы ограничены, но в нас побеждает энтузиазм и желание работать. Поле подскажет нам, куда мы можем добраться», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала 17 игроков на сезон в ла лиге. При этом среди них нет ни одного новичка.
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Вильярреал
|0
|0
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|0
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|0
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8
|Атлетик
|0
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|0
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|0-0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
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10
|Осасуна
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|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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