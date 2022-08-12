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Гаттузо — о трансферах «Барселоны»: «Бесполезно покупать того, кого вы не можете себе позволить»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о подготовке к новому сезону.

«Мы взяли Кастильехо, Лино и Нико из «Барселоны». Клуб покинул Гедеш, и мы надеемся заменить его, но здесь есть четкие рамки в экономическом плане. «Барса» скоро начнет сезон и еще не зарегистрировала нескольких игроков. Бесполезно покупать того, кого вы не можете себе позволить. В экономическом плане мы ограничены, но в нас побеждает энтузиазм и желание работать. Поле подскажет нам, куда мы можем добраться», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала 17 игроков на сезон в ла лиге. При этом среди них нет ни одного новичка.

Дженнаро Гаттузо
ФК Барселона
ФК Валенсия
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