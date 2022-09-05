Гаттузо назвал защитника «Валенсии» Лато идеальной парой для своей дочери

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо после победы над «Хетафе» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата Испании похвалил защитника своей команды Тони Лато. 24-летний испанец открыл счет во встрече на 7-й минуте.

«Моей дочери 18 лет, но Тони Лато идеально подходит ей. Потому что вы сами можете видеть, какой он человек, — очень скромный и трудолюбивый», — приводит Sphera Sports слова Гаттузо.

После четырех туров «Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.