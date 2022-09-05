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5 сентября, 11:02

Гаттузо назвал защитника «Валенсии» Лато идеальной парой для своей дочери

Мария Гусева
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо после победы над «Хетафе» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата Испании похвалил защитника своей команды Тони Лато. 24-летний испанец открыл счет во встрече на 7-й минуте.

«Моей дочери 18 лет, но Тони Лато идеально подходит ей. Потому что вы сами можете видеть, какой он человек, — очень скромный и трудолюбивый», — приводит Sphera Sports слова Гаттузо.

После четырех туров «Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
ФК Хетафе
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
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 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
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 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
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 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
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 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
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 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
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 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
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 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
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17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
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Р. Сосьедад – Атлетико
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3.09 22:00
Севилья – Барселона
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4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 2 : 1
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 0 : 1
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 4 : 0
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
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Вальядолид – Альмерия
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Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
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Атлетико

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Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

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Бетис

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Валенсия

 3 1 1
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