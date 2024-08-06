Гасперини — о матче за Суперкубок: «Это будет экстраординарное событие для «Аталанты»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает о предстоящем матче за Суперкубок, в котором его команда сыграет с «Реалом». Встреча пройдет 14 августа в Польше на стадионе «Национальный».
«Это будет экстраординарное событие для «Аталанты», для истории. Мы играем против самого титулованного клуба в мире, против команды, которая выиграла больше всех в мире. Это вызывает чувство гордости и желание быть там, желание выйти на поле, показать отличное выступление и выстоять против клуба, который исторически является более сильной командой», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.
В сезоне-2023/24 «Аталанта» выиграла Лигу Европы и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Гасперини был признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии.
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|Реал
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2
|Барселона
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|0
|0
|0-0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
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|0
|0
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|0
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8
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|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
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|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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