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Гасперини — о матче за Суперкубок: «Это будет экстраординарное событие для «Аталанты»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает о предстоящем матче за Суперкубок, в котором его команда сыграет с «Реалом». Встреча пройдет 14 августа в Польше на стадионе «Национальный».

«Это будет экстраординарное событие для «Аталанты», для истории. Мы играем против самого титулованного клуба в мире, против команды, которая выиграла больше всех в мире. Это вызывает чувство гордости и желание быть там, желание выйти на поле, показать отличное выступление и выстоять против клуба, который исторически является более сильной командой», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

В сезоне-2023/24 «Аталанта» выиграла Лигу Европы и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Гасперини был признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии.

ФК Аталанта
ФК Реал
Джан Пьеро Гасперини
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