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Гасперини отстранил хавбека «Аталанты» Копмейнерса из-за решения игрока перейти в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что полузащитник сборной Нидерландов Тен Копмейнерс отстранен от работы с командой из-за скорого перехода в «Ювентус».

«Копмейнерс решил перейти в «Ювентус» и больше не будет играть и тренироваться с нами. Он чувствует стресс, и с таким настроем не может быть полезен ни для себя, ни для команды, ни его товарищам по команде», — цитирует тренера журналист Джанлука Ди Марцио на сайте.

Он отметил, что «Аталанта» находится в критической ситуации из-за большого количества травмированных игроков. Гасперини заявил, что команда гораздо менее конкурентоспособна, чем в конце прошлого сезона.

В прошлом сезоне Компейнерс сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.

ФК Аталанта
ФК Ювентус
Джан Пьеро Гасперини
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