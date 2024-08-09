Гасперини отстранил хавбека «Аталанты» Копмейнерса из-за решения игрока перейти в «Ювентус»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что полузащитник сборной Нидерландов Тен Копмейнерс отстранен от работы с командой из-за скорого перехода в «Ювентус».
«Копмейнерс решил перейти в «Ювентус» и больше не будет играть и тренироваться с нами. Он чувствует стресс, и с таким настроем не может быть полезен ни для себя, ни для команды, ни его товарищам по команде», — цитирует тренера журналист Джанлука Ди Марцио на сайте.
Он отметил, что «Аталанта» находится в критической ситуации из-за большого количества травмированных игроков. Гасперини заявил, что команда гораздо менее конкурентоспособна, чем в конце прошлого сезона.
В прошлом сезоне Компейнерс сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.
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|0
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|0
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|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
|0
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19
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
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|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
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|22:30
|
Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
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Вильярреал – Атлетико
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