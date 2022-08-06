Гарри Реднапп знает, в какой клуб перейдет Френки де Йонг
Известный английский тренер Гарри Реднапп рассказал, какой клуб выберет форвард «Барселоны» Френки де Йонг для продолжения карьеры.
Сообщалось, что каталонцы намерены расстаться с футболистом этим летом. Сам голландец заявлял, что перейдет только в команду, играющую в Лиге чемпионов.
«Похоже, что де Йонг хочет перейти в «Челси». Я точно знаю, что он хочет в «Челси». «МЮ» его покупать не стане. Де Йонг принял решение и действительно хочет перебраться в «Челси». Если это произойдет, это будет фантастическим приобретением для них», — сказал Реднапп The Byline.
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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12
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|0-0
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13
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
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Атлетик – Мальорка
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|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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