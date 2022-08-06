Гарри Реднапп знает, в какой клуб перейдет Френки де Йонг

Известный английский тренер Гарри Реднапп рассказал, какой клуб выберет форвард «Барселоны» Френки де Йонг для продолжения карьеры.

Сообщалось, что каталонцы намерены расстаться с футболистом этим летом. Сам голландец заявлял, что перейдет только в команду, играющую в Лиге чемпионов.

«Похоже, что де Йонг хочет перейти в «Челси». Я точно знаю, что он хочет в «Челси». «МЮ» его покупать не стане. Де Йонг принял решение и действительно хочет перебраться в «Челси». Если это произойдет, это будет фантастическим приобретением для них», — сказал Реднапп The Byline.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.