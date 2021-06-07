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Гаритано стал главным тренером «Эйбара»

21:35
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Гаиска Гаритано назначен на пост главного тренера «Эйбара», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на два года.

В январе 2021 года Гаритано покинул пост главного тренера «Атлетика». Он работал в команде с 2018 года.

«Эйбар» по итогам сезона-2020/21 занял в турнирной таблице ла лиги последнее место и вылетел во второй дивизион чемпионата Испании. После этого клуб покинул главный тренер Хосе Луис Мендилибар.

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