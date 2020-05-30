Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер рассказал о восхищении форвардом каталонской команды Лионелем Месси.

— Месси — лучший из всех, кто когда-либо играл в футбол, как Джордан в баскетболе, — приводит BBC слова Линекера. — Сейчас большинство сравнивает Лионеля с Криштиану Роналду, а не с Марадоной, и такие споры бывают весьма ожесточенными. Как правило, все упирается в то, какую команду человек поддерживает. Это нормально, я понимаю. Я тоже большой поклонник Роналду, но если мы говорим о лучшем футболисте в истории, то Месси — бесспорно лучший. Многие ругают Месси, говоря, что его достижения связаны только с «Барселоной», в то время, как Криштиану выигрывал титулы в разных чемпионатах, но это странный довод. Безусловно, у Лионеля великолепные партнеры в «Барсе», однако он всегда показывал выдающуюся статистику, неважно, кто играл рядом. Он раз за разом доказывал, что все, кто в нем сомневаются, неправы. Даже в последние сезоны, когда «Барселона» была уже не так сильна, вклад Месси ничуть не уменьшился. Наоборот, без него на поле полный бардак.