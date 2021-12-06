Гарет Бэйл восстановился от травмы и может сыграть с «Интером»
07:37
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вернулся в общую группу команды, утверждает TMW.
По данным источника, валлиец уже провел тренировку с командой и может принять участие в матче Лиги чемпионов против «Интера», который состоится 7 декабря.
В середине ноября 32-летний футболист получил травму икроножной мышцы в расположении сборной Уэльса в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Белоруссией (5:1).
Бэйл в нынешнем сезоне сыграл за «Реал» в чемпионате Испании три матча и забил один гол.
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