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Гарет Бэйл: «Рад иметь прозвище «гольфист»

16:56
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл в интервью The Telegraph рассказал, как относится к своему новому прозвищу «гольфист».

— Я — гольфист, — сказал валлиец. — Разве вы не видели мои последние фотографии? Я очень рад, что меня называют в команде «гольфистом», для меня это — великолепное прозвище.

Ранее болельщики «Реала» раскритиковали Бэйла за то, что тот расслаблялся игрой в гольф, пока его товарищи по команде вели активную предсезонную подготовку.

В текущем сезоне Бэйл провел 3 игры за «Реал», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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