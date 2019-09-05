Гарет Бэйл: «Рад иметь прозвище «гольфист»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл в интервью The Telegraph рассказал, как относится к своему новому прозвищу «гольфист».

— Я — гольфист, — сказал валлиец. — Разве вы не видели мои последние фотографии? Я очень рад, что меня называют в команде «гольфистом», для меня это — великолепное прозвище.

Ранее болельщики «Реала» раскритиковали Бэйла за то, что тот расслаблялся игрой в гольф, пока его товарищи по команде вели активную предсезонную подготовку.

В текущем сезоне Бэйл провел 3 игры за «Реал», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.