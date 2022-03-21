Гарет Бэйл пропустил матч «Реала» с «Барселоной» из-за проблем с камбаловидной мышцей

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустил матч ла лиги с «Барселоной» (0:4) из-за проблем с камбаловидной мышцей и спиной, пишет Cadena Ser.

По данным источника, тренеры мадридцев решили, что ему не стоит рисковать здоровьем и оставили игрока в запасе. 24 марта Бэйл сыграет за сборную Уэльса против Австрии в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

Последние четыре матча «Реала» Бэйл провел в запасе. Мадридцы в чемпионате Испании лидируют в турнирной таблице.