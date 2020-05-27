Гарет Бэйл: «Не знаю, почему фанаты «Реала» меня освистывают. Такова особенность клуба»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о болельщиках «Королевского клуба», которые неоднократно освистывали его во время матчей команды.

— В каждом матче на всех нас оказывается огромное давление, — приводит AS слова Бэйла. — Если ты играешь не лучшим образом, то оказываешься в центре внимания. Когда я действовал недостаточно хорошо, меня освистывали 80 тысяч человек. Это происходило не раз. Сначала я думал: «Что это такое?». Это не лучшим образом сказывается на уверенности человека. Почему меня освистывают? Большой вопрос. Совсем не понимаю этого. Когда у тебя проблемы на поле, ты ждешь, что фанаты тебя поддержат, постараются сделать так, чтобы ты мог действовать лучше. Это же потом осчастливит их! Тем не менее, болельщики поступают наоборот. Они просто освистывают тебя, ты теряешь уверенность и играешь хуже. Уровень игры падает, а это расстраивает болельщиков еще сильнее. Такова особенность «Реала». С другими командами это тоже случается, но «Реал» тут выделяется.

В сезоне-2019/20 Бэйл провел за «Реал» 18 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.