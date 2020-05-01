Гарет Бэйл: «Не против перейти в МЛС. Часто езжу в Лос-Анджелес, играю там в гольф»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл заявил, что ему интересен вариант с переходом в один из клубов МЛС.

— Мне нравится МЛС, — приводит Marca слова Бэйла. — Эта лига на подъеме и продолжает развиваться. Многие хотели бы выступать в этом турнире, мне тоже интересен такой вариант. Люблю ездить в Лос-Анджелес в отпуск, часто играю там в гольф.

В сезоне-2019/20 Бэйл провел за «Реал» 18 матчей, на счету валлийца 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.