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Гарет Бэйл через неделю присоединится к тренировкам «Реала»

19:57
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Гарет Бэйл близок к возвращению в команду после травмы.

«Гарет вчера получил медицинское разрешение, и я думаю, что через неделю он сможет тренироваться с командой. Возможно, он сыграет против «Райо Вальекано», — приводит Marca слова Анчелотти.

32-летний футболист из Уэльса повредил правое подколенное сухожилие в начале сентября на тренировке перед матчем с «Сельтой». Встреча с «Райо» пройдет 6 ноября.

В текущем сезоне Бэйл провел 3 матча в чемпионате Испании и забил 1 гол.

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