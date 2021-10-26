Гарет Бэйл через неделю присоединится к тренировкам «Реала»
19:57
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Гарет Бэйл близок к возвращению в команду после травмы.
«Гарет вчера получил медицинское разрешение, и я думаю, что через неделю он сможет тренироваться с командой. Возможно, он сыграет против «Райо Вальекано», — приводит Marca слова Анчелотти.
32-летний футболист из Уэльса повредил правое подколенное сухожилие в начале сентября на тренировке перед матчем с «Сельтой». Встреча с «Райо» пройдет 6 ноября.
В текущем сезоне Бэйл провел 3 матча в чемпионате Испании и забил 1 гол.
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