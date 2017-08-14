Гарай возобновил тренировки в общей группе "Валенсии"

Защитник "Валенсии"​ Эсекиэль Гарай возобновил тренировки в общей группе, информирует AS. У аргентинца ранее были проблемы с мышцами. Отмечается, что он должен быть готов к матчу первого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".

Как пишет издание, аргентинцем все еще интересуется "Спартак". Ранее появилась информация, что "Валенсия" отклонила первое предложение "Спартака". В испанском клубе остались недовольны финансовым предложением красно-белых и будут ждать улучшенных условий.