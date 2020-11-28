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Гарай входит в сферу интересов «Барселоны» и «Ливерпуля»

11:40
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«Барселона» и «Ливерпуль» претендуют на защитника Эсекиэля Гарая. 34-летний аргентинец на данный момент является свободным агентом, сообщает AS.

Он покинул «Валенсию» в июле. В прошлом сезоне на его счету 23 матча.

Защитник выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год и стал в составе петербургского клуба чемпионом России.

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