Гарай входит в сферу интересов «Барселоны» и «Ливерпуля»
«Барселона» и «Ливерпуль» претендуют на защитника Эсекиэля Гарая. 34-летний аргентинец на данный момент является свободным агентом, сообщает AS.
Он покинул «Валенсию» в июле. В прошлом сезоне на его счету 23 матча.
Защитник выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год и стал в составе петербургского клуба чемпионом России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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