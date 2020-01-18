Гарай пропустит игру с «Мальоркой» из-за повреждения
16:31
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай не сможет сыграть в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» из-за дискомфорта в левой лодыжке, сообщает клубная пресс-служба.
Ранее стало известно, что 33-летний аргентинец не попал в заявку «летучих мышей» на игру с «Мальоркой». Встреча пройдет 19 января.
В текущем сезоне защитник провел 21 матч за «Валенсию» и не отметился результативными действиями.
Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Parte m?dico | @Garay24 ?https://t.co/5JrshM0KeD— Valencia CF ?? (@valenciacf) January 18, 2020
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