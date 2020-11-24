Гарай может заменить Пике в «Барселоне»

«Барселона» может подписать бывшего защитника «Зенита» и «Валенсии» Эсекиэля Гарая, информирует AS.

Клуб рассматривает его в качестве замены Жерара Пике, который выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразной связки колена.

34-летний Гарай на данный момент является свободным агентом. Он покинул «Валенсию» в июле. В прошлом сезоне на его счету 23 матча.

«Барселона» занимает 13-е место в чемпионате Испании.