Гарай может заменить Пике в «Барселоне»
16:29
«Барселона» может подписать бывшего защитника «Зенита» и «Валенсии» Эсекиэля Гарая, информирует AS.
Клуб рассматривает его в качестве замены Жерара Пике, который выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразной связки колена.
34-летний Гарай на данный момент является свободным агентом. Он покинул «Валенсию» в июле. В прошлом сезоне на его счету 23 матча.
«Барселона» занимает 13-е место в чемпионате Испании.
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