Гарай может покинуть «Валенсию»
28 мая 2020, 23:40
Защитник Эсекиэль Гарай покинет «Валенсию» летом, утверждает Radioesport. По информации СМИ, 33-летний аргентинец не станет продлевать контракт с «летучими мышами».
Текущее соглашение Гарая с «Валенсией» действует до 30 июня. Испанцы предлагали новый контракт на один год защитнику с зарплатой в 2,7 миллиона евро, но футболист отказался.
В сезоне-2019/20 защитник провел за «Валенсию» 23 матча и не отметился результативными действиями.
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