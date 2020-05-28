Гарай может покинуть «Валенсию»

Защитник Эсекиэль Гарай покинет «Валенсию» летом, утверждает Radioesport. По информации СМИ, 33-летний аргентинец не станет продлевать контракт с «летучими мышами».

Текущее соглашение Гарая с «Валенсией» действует до 30 июня. Испанцы предлагали новый контракт на один год защитнику с зарплатой в 2,7 миллиона евро, но футболист отказался.

В сезоне-2019/20 защитник провел за «Валенсию» 23 матча и не отметился результативными действиями.