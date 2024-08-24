Галлахер рассказал, что Триппьер поспособствовал его переходу в «Атлетико»

Полузащитник Конор Галлахер заявил, что рад стать частью «Атлетико». Мадридский клуб объявил о трансфере 24-летнего англичанина 21 августа.

«Я всегда был уверен, что сделка будет заключена, потому что я очень хотел перейти в этот клуб, и они хотели меня заполучить. Я так счастлив, что это наконец-то произошло. Все игроки были очень дружелюбны по отношению ко мне. Я с нетерпением жду возможности подружиться с ними», — приводит Goal слова Галлахера.

Также англичанин рассказал, что данный шаг убедил его сделать партнер по сборной Англии Киран Триппьер, который на протяжении трех лет тренировался под руководством Диего Симеоне.

«Мы были вместе на Евро в течение пары месяцев, поэтому я провел с ним много времени. Мы много говорили о клубе. Он действительно помог мне с решением. Киран говорил только удивительные вещи о клубе, тренере, игроках, городе, так что это очень облегчило мне задачу. Я ценю его советы», — добавил он.

Ранее Галлахер выступал за «Челси», воспитанником которого является. Он провел за лондонцев 95 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал десять результативных передач.