Гальего официально покинул пост главного тренера «Эспаньола»
Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего покинул свой пост. Его место занял Пабло Мачин, с которым заключен контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Гальего возглавил «Эспаньол» прошедшим летом. В нынешнем сезоне после восьми туров клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Напомним, что «Эспаньол» является соперником ЦСКА по Лиге Европы. В очной встрече испанский клуб победил армейцев на выезде — 2:0.
Мачин ранее работал с «Севильей», «Жироной» и «Нумансией».
#Mach?nPerico ??— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 7, 2019
Benvingut!
?Bienvenido!
Welcome!
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