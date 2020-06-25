«Галатасарай» интересуется вратарем «Севильи»

Вратарь «Севильи» Серхио Рико привлек внимание «Галатасарая», сообщает AS.

По информации источника, турецкий клуб рассматривает 26-летнего испанца в качестве замены Фернандо Муслере, который заработал тяжелый перелом ноги и выбыл на длительный срок.

Сезон-2019/20 Рико провел в «ПСЖ» на правах аренды. Голкипер принял участие в 8 матчах за парижан (4 — «на ноль») и пропустил 6 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.