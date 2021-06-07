«Галатасарай» интересуется игроком «Бетиса» Морено
09:58
«Галатасарай» интересуется игроком «Бетиса» Александром Морено, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По данным источника, турецкий клуб попробует купить 27-летнего футболиста этим летом. Если с испанцем не удастся договориться, «Галатасарай» переключится на защитника «Милана» Диего Лаксальта.
Морено в прошлом сезоне ла лиги провел 23 матча за команду, не отметившись результативными действиями.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю