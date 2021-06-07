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«Галатасарай» интересуется игроком «Бетиса» Морено

09:58
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«Галатасарай» интересуется игроком «Бетиса» Александром Морено, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, турецкий клуб попробует купить 27-летнего футболиста этим летом. Если с испанцем не удастся договориться, «Галатасарай» переключится на защитника «Милана» Диего Лаксальта.

Морено в прошлом сезоне ла лиги провел 23 матча за команду, не отметившись результативными действиями.

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