«Галатасарай» интересуется игроком «Бетиса» Морено

«Галатасарай» интересуется игроком «Бетиса» Александром Морено, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, турецкий клуб попробует купить 27-летнего футболиста этим летом. Если с испанцем не удастся договориться, «Галатасарай» переключится на защитника «Милана» Диего Лаксальта.

Морено в прошлом сезоне ла лиги провел 23 матча за команду, не отметившись результативными действиями.