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Сегодня, 13:40

«Галатасарай» интересуется голкипером «Барселоны» Пенью

Виктория Кравченко
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«Галатасарай» интересуется голкипером «Барселоны» Иньяки Пенью, сообщает журналист Хосеп Капдевила. Футболист является запасным вратарем клуба на фоне травмы Фернандо Муслеры.

По данным источника, «Барселона» отказалась продавать игрока турецкому клубу, так как не хочет опускать футболиста посреди сезона.

Ранее Пенья уже выступал за «Галатасарай» в прошлом сезоне на правах аренды и провел за команду 6 матчей в чемпионате Турции.

За «Барселону» футболист в этом сезоне не провел ни одного матча.

ФК Барселона
ФК Галатасарай
0
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 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
6
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
9
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
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 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 1 : 0
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 1 : 0
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 0 : 1
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 3 : 0
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Барселона

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Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

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Эльче

 17 2 3
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Исаак Карселeн

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