«Галатасарай» и «Фенербахче» претендуют на Банегу

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега летом может продолжить карьеру в Турции. На 31-летнего аргентинца претендуют «Галатасарай» и «Фенербахче», сообщает Estadio Deportivo.

Контракт Банеги с «Севильей» истекает летом 2020 года. Он перешел в команду в 2014 году. С тех пор Банега провел за «Севилью» 204 матча, в которых забил 25 мячей и сделал 29 передач.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр