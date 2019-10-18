Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Галатасарай» и «Фенербахче» претендуют на Банегу

22:57
Теги:

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега летом может продолжить карьеру в Турции. На 31-летнего аргентинца претендуют «Галатасарай» и «Фенербахче», сообщает Estadio Deportivo.

Контракт Банеги с «Севильей» истекает летом 2020 года. Он перешел в команду в 2014 году. С тех пор Банега провел за «Севилью» 204 матча, в которых забил 25 мячей и сделал 29 передач.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир