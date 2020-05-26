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Габи вернется в «Атлетико» и займет должность помощника Симеоне. Бургос покинет Мадрид

13:20
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Бывший полузащитник «Атлетико» Габи станет помощником главного тренера Диего Симеоне в следующем сезоне, сообщает Marca.

На должности ассистента хавбек заменит Хермана Бургоса, который сообщил о своем уходе. Он намерен начать самостоятельную карьеру.

Габи вернется в клуб в июле, когда истечет его контракт с «Аль-Саддом». Он является воспитанником «Атлетико» и провел в первой команде «рохибланкос» 11 сезонов, отыграв 413 поединков.

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